Пристоличный глава

Новым главой Завьяловского района Удмуртии избрали бывшего замдиректора филиала ПАО СК «Россгострах» в республике Константина Русинова. Новый руководитель намерен решить вопросы с нехваткой мест в школах и детских садах, пополнением бюджета, коммуникациями, а также с созданием новых рабочих мест. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов считает, что новому главе стратегически важного района республики необходимо сделать упор на развитие экономики. По мнению политологов, в случае нерешения назревших в районе проблем, к моменту важных политических процессов он рискует превратиться из относительно спокойной в нестабильную территорию с рядом социальных конфликтов.

4 октября во время сессии районного Совета депутатов был избран новый глава Завьяловского района Удмуртии. По итогам тайного голосования большинство местных парламентариев поддержало кандидатуру бывшего замдиректора филиала СК «Росгосстах» в республике Константина Русинова. За него проголосовало 22 депутата, за его оппонента — руководителя фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексея Конорюкова— шесть депутатов.

Во время сессии руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов подчеркнул, что Завьяловский район стратегически важный для республики, со всех сторон он окружает Ижевск и занимает первое место по численности населения среди районов. «Я считаю, что очень хорошо, что у района появляется глава. Потому что, когда мы находимся в состоянии, когда нет главы или вынужден работать с приставкой и.о., к сожалению, многие решения тормозятся, нестабильность и для сотрудников, и для жителей. Так что возлагаем надежду на то, что новый глава оправдает доверие жителей и действительно даст те изменения, которые необходимы району. А мы со своей стороны обязуемся оказывать всяческую поддержку, чтобы жители почувствовали на себе эти изменения воочию»,— подчеркнул господин Смирнов.

Напомним, в апреле 2019 года Андрей Коняшин, возглавлявший восемь лет Завьяловский район Удмуртии, написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию. До окончания срока полномочий он не доработал два года. Обязанности главы района временно исполнял его первый заместитель Сергей Ожегов. Отметим, что 24 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций.Изначально на пост главы района претендовали 12 человек. Они участвовали в конкурсе, финалистами которого стали Константин Русинов и Алексей Конорюков. Они набрали 387 и 322 балла соответственно.

Господин Русинов подчеркнул, что в первую очередь он большую часть времени посвятит встречам с населением. «В своей программе я отразил направления, которые наиболее актуальны сегодня. Это, конечно же, вопросы, связанные с нехваткой мест в школах и детских садах, с пополнением бюджета, вопросы с коммуникациями и дорогами. Один из главных вопросов – создание новых рабочих мест»,— подчеркнул Константин Русинов.

По мнению депутата Совета депутатов Завьяловского района Андрея Севанько, на должность главы были достойны оба кандидата, их программы были схожи и включали решение давно назревших районе проблем. Однако с личностью Алексея Конорюкова некоторые депутаты были лучше знакомы. Депутат Совета депутатов, член фракции КПРФ Азат Ягафаров считает, что важным фактором для нового руководителя является его связь с районом. «Я сам вырос в Завьяловском районе и считаю, что глава тоже должен быть жителем этого района, потому что мы защищаем свое, мы ратуем за свое и мы развиваемся, когда чувствуем единение. Алексей Конорюков родился здесь и вырос, поэтому я считаю, что это очень важный момент»,- отметил господин Ягафаров.

Завьяловский район находится в центральной части Удмуртии, окружает Ижевск. Здесь располагается столичный аэропорт. Ведущее место в экономике района занимают сельское хозяйство, нефтедобывающая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. На территории района расположено 150 садовых и дачных товариществ, 35 коттеджных поселков. В 16 из 126 населенных пунктов района большинство постоянных жителей прописаны в Ижевске. Численность населения составляет 72 тысячи человек, фактически на территории района проживают около 100 тысяч. В 2016 году Госсовет Удмуртии принял закон «О мерах дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского района», фактически дающий району статус пристоличного и с 2017 года ежегодную дополнительную поддержку из бюджета Удмуртии в размере не менее 0,3% от собственных доходов бюджета Удмуртии.

Бывший глава района Андрей Коняшин считает, что новому руководителю достается сильная команда специалистов местной администрации. «Мы уже договорились, что мы с новым главой встретимся, я ему передам папку нереализованных дел и задумок – это и поддержка малого бизнеса, вопросы подготовки к зиме. Когда начнется массовая уборка снега и вывоз снега из города, то на территории района опять появятся несанкционированные снегосвалки. К этому надо быть готовым и принять определенные меры»,— отметил Андрей Коняшин.

Политолог Павел Заболотских одной из проблемных точек района назвал вопрос реализации реформы по созданию муниципальных округов. «С учетом того, что там есть поселения, которые крайне негативно настроены в целом к республиканской власти, реализация данной реформы, думаю, будет очень непростой. Завьяловский район, нужно понимать, один из крупнейших районов республики, во-вторых, он находится в непосредственной близости к столице республики. Соответственно вопросы имущественного характера, земельные вопросы там всегда интересовали многих игроков»,— отметил политолог.

Также он отметил, что в районе необходимо решить вопросы, связанные с реализацией мусорной реформы, поскольку район является одним из самых неблагополучных в плане наличия нелегальных свалок.

«Второй момент, который хочется подчеркнуть, что данный район всегда был очень сложный с точки зрения политических процессов. То есть район большой по численности. Вместе с Ижевском эти муниципальные образования дают половину возможных голосов по республике, а с учетом того, что у нас в ближайшие два года два важнейших избирательных цикла — это выборы в городские думы, которые будут совмещены с реформами муниципальных образований в сельских районах, и подготовка с осени со следующего года к выборам в Госдуму на территории Удмуртии. Очень важно будет удержать ситуацию именно в политическом и социальном плане. Потенциально с учетом болевых точек и не решением назревших проблем, район может превратиться из относительно спокойной территории в нестабильную с целой концентрацией социальных конфликтов»,— считает господин Заболотских.

Оксана Мымрина