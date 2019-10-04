Облицовщик, маляр и столяр: в Петербурге утвердили наиболее востребованные профессии

Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень востребованных, новых и перспективных профессий. Это необходимо для оснащения современной материально-технической базой образовательных учреждений, готовящих студентов по соответствующим специальностям.

Документ опубликован на портале администрации города. Первые три позиции в списке занимают облицовщик-плиточник, маляр и столяр. Всего в перечне 82 позиции. При этом первые десять позиций занимают профессии, связанные со строительством и строительными технологиями.

Далее расположены профессионалы в сфере информационных технологий, в частности программист и администратор баз данных. Востребованы в регионе также представители сферы услуг, а также транспорта и логистики.

Олег Дилимбетов