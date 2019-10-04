Игорь Куйда добровольно явился к пермским следователям

Фигурант уголовного дела о мошенничестве в Экопромбанке, бизнесмен Игорь Куйда 25 сентября добровольно явился в ГСУ МВД РФ по Пермском краю, сообщает 59.ru. Там он дал показания в качестве подозреваемого. 2 октября ему предъявлено обвинение в групповом мошенничестве на 215 млн руб. Суд избрал мерой пресечения денежный залог в 20 млн руб. До 19 октября он обязан внести залог. С 2017 года господин Куйда находился в розыске, напоминает издание.

Напомним, Игорь Куйда является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно касается хищения средств АКБ «Экопромбанк» на сумму 215 млн руб.

По версии следствия, соучастниками преступления были господин Куйда и юрист Сергей Обидин. На имя господина Куйды в банке была открыта кредитная линия. По указанию третьего фигуранта, бывшего совладельца банка Владимира Нелюбина в кредитной организации были изготовлены подложные приходно-кассовые ордера, по которым деньги были получены наличными. На самом деле через ряд операций они оказались на счету господина Нелюбина, который использовал их по своему усмотрению. В качестве залога кредит был обеспечен помещениями в ТЦ «Привилегия», который принадлежит Игорю Куйде. 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. Так как кредит не обслуживался, Агентство по страхованию вкладов решило через суд обратить взыскание на залоговое имущество. Но его представитель заявил в процессе, что фактически денег наличными господин Куйда не получал и приходно-кассовые ордера не подписывал. Так как обратного доказать не удалось, суд в удовлетворении требований отказал ввиду безденежности сделки.

В итоге Владимир Нелюбин в мае был осужден к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств Экопромбанка. Суд оставил также под арестом имущество Игоря Куйды на сумму около 750 млн руб. до рассмотрения в отношении него уголовного дела.