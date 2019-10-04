Предпринимательский форум «Дело за малым!» станет съемочной площадкой для голливудского фильма

Кинокомпания «Царь Пикчерз» начинает съемки художественного фильма «Любовь и прочие активы». Съемки пройдут в России, Китае и США. Первые съемочные дни состоятся 18 и 19 октября в Краснодаре на площадке предпринимательского форума «Дело за малым!»

Сюжет фильма строится на истории американки, которая приезжает в командировку в Краснодарский край. Тут она встречает мужчину своей мечты и ее жизнь кардинально меняется. Главные роли в фильме исполнят ведущие голливудские и российские актеры, имена которых продюсеры пока не называют.

«Эта киноистория не только о любви и личных взаимоотношениях. Это еще и о развитии бизнеса, причем в международном масштабе. Наш герой – это кубанский предприниматель, который ищет пути развития своей компании. Поэтому мы уверены, что сцены, снятые в рамках форума «Дело за малым!» добавят картине духа предпринимательства», - сказал продюсер фильма, президент кинокомпании «Царь Пикчерз» Александр Изотов.

Известно, что производство фильма планируется закончить во второй половине следующего года, а релиз состоится в начале 2021 года. Мировая премьера пройдет в Краснодаре, уже после этого картина будет представлена в Москве и Лос-Анджелесе. Бюджет фильма составляет более 5 миллионов долларов.

«Мы рады тому, что продюсеры фильма откликнулись на наше предложение начать съемку фильма именно в рамках форума «Дело за малым!» Это станет еще одной фишкой мероприятия. Конечно, все участники будут иметь возможность поучаствовать в съемках массовых сцен и оказаться причастным к мировому кинематографу», - добавил врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Предпринимательский форум «Дело за малым!» пройдет 18-19 октября в выставочном центре Экспоград. Все подробности на сайте delozamalim.com

Форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».