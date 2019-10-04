В Нижегородской области число погибших на производстве выросло в 2,5 раза с начала года

За январь-сентябрь в Нижегородской области на производстве пострадали 96 человек, в том числе 20 из них погибли. Как сообщает региональная Гострудинспекция, число погибших по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло в 2,5 раза, количество пострадавших – в 1,5 раза.

Всего с начала года в области произошло шесть групповых несчастных случаев (в 2018 году – ни одного), 13 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2018 году – восемь) и 63 несчастных случая с тяжелым исходом (в 2018 году – 55).

Анастасия Еремина