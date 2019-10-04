Ульяновская область переводит автобусы на метан

В пятницу в Казани членам совета по вопросу развития внутреннего и въездного туризма при полпреде президента в ПФО была представлена выставка автомобилей для путешествий, туризма и социальных нужд, произведенных в Ульяновской области. Как заявил представитель ООО «Симаз» (производство автобусов SIMAZ на шасси ISUZU, на 54 пассажира, для городских и пригородных маршрутов), компания в этом году предприятие запускает в производство новую модель автобуса, работающего на метане, уже собран первый образец для испытаний. По словам министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, в 2020 году будет произведено 700 автобусов SIMAZ, 80% из которых будут работать на природном газе. Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, в 2019 года Ульяновская область закупает 50 автобусов с газовым двигателем, а «далее каждый год планируется приобретать не менее 50 таких машин».

Пока в регионе имеется только четыре станции для заправки природным газом, к концу 2019 года введут в эксплуатацию еще четыре, однако к 2024 году планируется сформировать сеть из 21 заправочных станций, работающих на природном газе.

Сергей Титов, Ульяновск