Исправительная колония Екатеринбурга стала площадкой фестиваля неигрового кино «Россия»

Вчера в исправительной колонии №2 (Екатеринбург) в рамках 30-ого Международного фестиваля документального кино «Россия» осужденным показали фильм «Кино кончилось». Картину представила член жюри фестиваля и режиссер Ирина Васильева. Как отметили в ГУФСИН по Свердловской области, после просмотра со зрителями «состоялся душевный разговор».

Фестиваль документального кино «Россия» с 1988 года проходит в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). Сейчас среди городов, на которые распространяется программа, — Нижний Тагил, Новоуральск, Невьянск, Верхняя Пышма и Полевской. В этом году фестиваль проходит с 1 по 6 октября.