Пресечена незаконная торговля бюстами на Большой Покровской

Незаконную продажу гипсовых бюстов пресекли инспекторы АТИ на улице Большой Покровской

Об этом сообщили ЪФМ в городском управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.

Уточняется, что составлено 3 протокола об административном правонарушении за осуществление торговой деятельности вне специально отведенного для этого места, что влечет за собой ответственность, предусмотренную ч.1 ст.2.5 КоАП Нижегородской области, а это штраф от 3 до 4 тысяч рублей физическому лицу.

Кроме того, поскольку нарушители разгружали товар с транспортного средства, припаркованного в пешеходной зоне, им грозят санкции со стороны ГИБДД.

У нарушителей изъяты 143 гипсовых изделия, среди которых бюсты политиков и писателей, в том числе Ленина, Пушкина, Толстого и Гагарина.

Действия представителей власти, действовавших в соответствие с законом, вызвали неоднозначные комментарии экспертов. Доктор экономических наук, профессор Александр Мазин в комментарии сказал ЪФМ об ошибочности затягивания гаек в отношении тех, кто продает собственноручно сделанные товары, не несущие угрозы жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности.

Напомним, что постановлением главы города утверждена архитектурно-художественная концепция Большой Покровской улицы. Ранее на встрече мэра с предпринимателями представители бизнеса жаловались на ужесточившиеся требования к вывескам и выступили против внедрения единого стилистического решения вывесок на Большой Покровской.