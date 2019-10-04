«Россети Кубань» и компания «АСТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Главы компаний «Россети Кубань» и ООО «АСТ» Сергей Сергеев и Михаил Крючков поставили свои подписи под документом о сотрудничестве в области цифровизации технологических процессов. Подписание соглашения произошло на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщается в пресс-релизе ПАО «Кубаньэнерго».

Соглашение подразумевает оптимизацию и модернизацию производственных процессов и модели управления энергокомпании путем внедрения цифровых технологий. В частности будет вестись совместная работа над проектами «интеллектуальные распределительные сети», «цифровые подстанции», цифровые системы сбора и анализа данных.

В настоящее время «Россети Кубань» реализует несколько цифровых проектов, в частности, «цифровую подстанцию» на базе существующей подстанции 110 кВ «Туапсе-город». Продолжается строительство волоконно-оптических линий связи. Также планируется строительство новой современной цифровой подстанции в сочинском энергорайоне. В компании отмечают, что одним из этапов перехода на «цифру» является внедрение «умных» счетчиков. Всего в зоне ответственности кубанских энергетиков введено в эксплуатацию более 200 тыс. современных интеллектуальных приборов.

Компания «АСТ» применила цифровые решения на объектах ЕНЭС России и является эксклюзивным российским партнером компании «NR Electric» – одного из мировых лидеров-производителей интеллектуальных систем управления и защиты электросетевых комплексов.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские).

Андрей Ульченко