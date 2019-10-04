В Краснодаре предъявили обвинение организаторам незаконного казино

Следственный отдел по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.3 ст.171.2 УК РФ) шестерым членам организованной группы.

как сообщает пресс-служба ведомства, 35 и 36-летние обвиняемые создали преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлекли четверых своих знакомых в возрасте от 24 до 33 лет. Злоумышленники занимались организацией незаконных азартных игр с использованием специального оборудования на улице Рашпилевской. Члены преступной группы лично привлекали игроков, принимали от них денежные средства и вели их учет.

Правоохранители изъяли игровое оборудование.

Кроме того, в ходе следствия в жилищах обвиняемых были проведены обыски, где полицейские обнаружили и изъяли игровое оборудование и денежные средства, предположительно, полученные незаконным путем.

В настоящее время в отношении двух организаторов и одного исполнителя избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Елена Рыжкова