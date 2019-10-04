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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ульяновской области дали денег на решение проблем долевого строительства

Около 1,4 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета Ульяновской области на завершение объектов долевого строительства, признанных проблемными. Об этом, как сообщает пресс-служба губернатора. Как отмечается в сообщении, договоренность о выделении этой суммы была достигнута 2 октября в Москве на встрече главы региона Сергея Морозова с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. По словам губернатора, выделенная сумма позволяет в течение этого и следующего года завершить строительство двух третей проблемных домов. Впрочем, уточняет господин Морозов, на решение проблемы в полном объеме необходимо 2,5 млрд

Сергей Титов, Ульяновск


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