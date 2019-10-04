Ипотека играет на понижение В 2019 году в Прикамье сократилось количество и объем выданных ипотечных кредитов

За пять месяцев этого года в регионе на 14,5% сократилось число выданных ипотечных кредитов, объем выданной ипотеки снизился на 7,1%. Эксперты и девелоперы говорят о снижении количества кредитоспособных заемщиков и росте просрочки по ипотеке. Все эти факторы вместе с другими объективными причинами играют на снижение объемов строительства в регионе.



За пять месяцев этого года в Пермском крае было выдано 10,3 тыс. ипотечных кредитов — это на 14,5% меньше уровня 2018 года (тогда выдали 12,05 тыс. ипотечных кредитов) и на 38,1% больше, чем в 2017-м (7,45 тыс.). Об этом “Ъ-Прикамье” стало известно из аналитического обзора о строительстве жилья в Прикамье, подготовленного Институтом развития строительной отрасли (Москва). Аналитики опирались на официальную статистику Банка России.

Сократился на 7,1% и общий объем ипотечных кредитов, выданных в Пермском крае. За пять месяцев 2019 года в регионе выдали 17,55 млрд руб. ипотеки, за аналогичный период 2018-го было выдано 18,9 млрд руб., а в 2017-м — только 10,6 млрд руб. (на 65,6% меньше, чем в 2019-м). В общем объеме кредитов, выданных жителям Пермского края за пять месяцев этого года (94,42 млрд руб.), доля ипотеки составила только 18,6%.Средний размер ипотечного кредита в крае составляет 1,73 млн руб.

В строительной компании «Талан» сообщают, что объемы ипотеки на новостройки в России за первое полугодие снизились с 382,7 млрд до 357,8 млрд руб. (на 7%). В Перми снижение было более существенным — на 10,2% (с 5,9 млрд до 5,3 млрд руб.).

Директор «Research & Decisions» Регина Давлетшина отмечает высокую закредитованность населения Пермского края. В среднем на каждого экономически активного человека приходится по два кредита. При этом, как сообщала госпожа Давлетшина еще на Ярмарке недвижимости, в общей структуре кредитов на ипотечные приходится только 3%, подавляющая часть — кредиты наличными, кредитные карты и прочее. По мнению директора «Research & Decisions», в обозримом будущем кредитная нагрузка, скорее всего, останется такой же, но изменится структура кредитов, в том числе в пользу ипотеки.

«Уровень закредитованности пермяков существенно выше, чем среднестатистического россиянина. Соотношение долга по банковским кредитам и среднегодовой зарплаты составляет 62%. Для примера: в Удмуртии этот показатель составляет 62%, в Нижнем Новгороде — 48%»,— говорит руководитель департамента продаж «Талан» в Перми Олеся Кукевич.

Кроме того, в регионе наблюдается высокая доля просроченной задолженности по ипотеке: этот показатель составляет 1,2%, тогда как в среднем по РФ он равен 0,3%. За полгода в Перми выросла доля просрочки по ипотеке, в то время как в РФ и Приволжском федеральном округе этот показатель не увеличивался.

Директор компании «Research & Decisions» поясняет, что повышение ключевой ставки Центробанка РФ делает ипотечные кредиты менее доступными для населения. «Ключевая ставка увеличивается, и это приводит к сокращению числа и сумм выданных кредитов. Увеличивается и средневзвешенная ставка, по которой потребители берут эти кредиты. Чем она ниже, тем кредит доступнее и тем больше людей может занять средства у банков»,— поясняет госпожа Давлетшина.

Отметим, что в целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов, выданных в мае 2019 года в Прикамье, средневзвешенная ставка составляла 10,56% (на 0,88 п. п. больше, чем в мае 2018-го).

Директор «Research & Decisions» прогнозирует к концу года оживление в сегменте ипотечного кредитования: «Однозначно будет рост, за год число выданных ипотечных кредитов в регионе может составить 28–32 тыс.».

Олеся Кукевич сообщила, что доля покупок с привлечением ипотечных кредитов в «Талане» стабильно держится на уровне 35–40% и не изменяется в течение двух лет. «Меньше всего ипотечных кредитов на новостройки пермяки брали в марте и апреле 2019 года, уже к маю ситуация стала выравниваться. В июне объем даже превысил уровень 2018 года. Мы связываем двухмесячное ипотечное затишье с ожиданиями снижения процентных ставок, которое началось в мае и продолжилось в июне»,— рассказала госпожа Кукевич.

По словам Регины Давлетшиной, снижение числа и объема выданных ипотечных кредитов — текущий фактор этого года и отражает в целом конъюнктуру экономики края.

«Почему сейчас в Перми мало новостроек? Из-за кризиса 2014 года, когда застройщики сократили объемы, и потому, что изменилось законодательство. Снижение числа и объема выданных ипотечных кредитов — это текущий фактор этого года, но он тоже играет на сокращение объемов строительства»,— считает эксперт.

Евгения Ахмедова