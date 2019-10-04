Рустам Минниханов продлил полномочия полпредов Татарстана в Турции и Туркменистане

Полномочия полпредов Татарстана в Турции и Туркменистане продлены на три года. Указы за подписью президента республики Рустама Минниханова опубликованы на сайте главы региона.

Полномочным представителем Татарстана в Турции остается Айрат Гатауллин, назначенный на этот пост 5 октября 2016 года. Полномочным представителем Татарстана в Туркменистане снова стал Руслан Кабиров, который возглавил полпредство 11 октября 2016 года. Ранее господин Кабиров занимал пост замглавы министерства промышленности и торговли Татарстана.

"Ъ-Казань"