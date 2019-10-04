Количество вакансий в научно-образовательной сфере Ульяновской области выросло на треть

Аналитики компании HeadHunter (поиск работы и персонала) сообщают, что количество вакансий в научно-образовательной сфере Ульяновской области за два года выросло на 30%.

Сейчас средняя предлагаемая зарплата в Ульяновской области в сфере науки и образования составляет порядка 30 000 рублей. Самым «дорогим» предложением за последний месяц стала вакансия преподавателя английского языка с релокацией в Китай (120 тысяч рублей, бесплатное жилье и тренинги за счет компании).

По данным HeadHunter, в регионе 38% вакансий в сфере «Наука, образование», позволяют учителям работать удаленно (в прошлом году таких было всего 14%).

«Отчасти это связано с растущей популярностью онлайн-школ. Мы видим стабильный спрос на преподавателей английского языка, эти предложения очень часто предполагают именно удаленную работу», - отмечают в HeadHunter.

Сергей Титов, Ульяновск