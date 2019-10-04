Ущерб от незаконной добычи полезных ископаемых в Белореченском районе составил 18 млн рублей

Белореченская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны и использования недр. как сообщает пресс-служба ведомства, ООО «Фирма «Магнолия» вела работы по добыче песчано-гравийной смеси (полезных ископаемых) на Пойменом участке недр, а также вне границ земельных участков, определенных лицензией – в водоохранной зоне и непосредственно в русле реки Белая. Компания делала это без поставки полезных ископаемых на государственный баланс и проведения государственной экспертизы.

В результате общий объем добытой песчано-гравийной смеси горнодобывающим предприятием составил более 48 тыс. кв.м и общей массой свыше 78 тыс. т. Ущерб составил 18 млн руб.

СКР по краю возбудил уголовное дело по ст. 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

Елена Рыжкова