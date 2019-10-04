Свердловский союз малого и среднего бизнеса будет сообщать о коррупции в СКР

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области будет сообщать о коррупции в СУ СК России по Свердловской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент союза Анатолий Филиппенов и руководитель следственного управления Михаил Богинский, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи пояснили, что предприниматели в своей работе могут сталкиваться с коррупцией, в частности, со стороны представителей контролирующих органов, и соглашение нужно, чтобы информация о таких фактах «своевременно доходила до правоохранительных органов». «В случае выявления в ходе своей уставной деятельности фактов коррупции или иных проявлений злоупотреблений должностными полномочиями государственных и муниципальных служащих, содержащих признаки преступлений, союз оформляет обращение, которое направляется в следственное управление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,— цитирует пресс-служба СК один из пунктов соглашения.