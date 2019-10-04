Abarth выпустил особый Fiat 500 к 70-летию бренда

Abarth 695 70th Anniversario. Фото: Abarth

Abarth 695 70th Anniversario. Фото: Abarth

Abarth 695 70th Anniversario. Фото: Abarth

Новинка, получившая название Abarth 695 70th Anniversario, окрашена в зеленый цвет Monza 1958, отсылающий к классическому автомобилю 500 Abarth, который установил шесть мировых рекордов на трассе «Монца». Часть элементов кузова выполнена в сером оттенке Campovolo.

Автомобиль оснащен регулируемым спойлером Spoiler ad Assetto Variabile, для которого можно выбрать один из 12 вариантов угла атаки, 17-дюймовыми колесными дисками SuperSport, тормозами Brembo с красными суппортами, выхлопной системой Record Monza и эксклюзивными сиденьями Sabelt Tricolore.

Технически хэтчбек не отличается от обычного Abarth 695 и комплектуется 180-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором с 5-ступенчатой коробкой передач (механической или роботизированной).

Хэтчбек Abarth 695 70th Anniversario выпустят тиражом в 1949 экземпляров в честь года основания марки.