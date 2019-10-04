В Первоуральске появились баннеры против экстремизма в интернете

На улицах Первоуральска (Свердловская область) появились баннеры, призывающие к борьбе с наркозависимостью, коррупцией, не выплатами заработной платы и экстремизмом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Инициатором размещения плакатов выступила прокуратура Первоуральска совместно с администрацией города. Там полагают, что «социальная реклама является эффективной формой коммуникационного влияния».

На баннерах поместили сообщения: «Защити своего ребенка от негативной информации в интернете», «Наркотики подавляют волю, отнимают свободу» и «Распространение экстремистских материалов в сети интернет запрещено».

Баннеры разместили на улицах Вайнера, Береговая, Московское шоссе, а также на выезде из города. Информацию также будут транслировать на медиаэкранах на улице Ленина и проспекте Ильича.