В Ульяновске одну из будущих улиц предложили назвать именем основателя немецкой компании

Улица имени доктора Георга Шеффлера может появится в Ульяновске на территории Технокампуса (индустриальный парк «Заволжье»). Доктор Георг Шеффлер в 1949 году основал компанию, которая внедрила его инновационное решение - игольчатый подшипник без колец. Теперь это крупный концерн Schaeffler Group, одно из 35 предприятий которого работает в Ульяновске на территории индустриального парка. Предложение назвать одну из улиц промзоны именем доктора Георга Шеффлера в честь пятилетия ульяновского завода было выдвинуто руководством компании. Впрочем, как отмечают источники, близкие к администрации губернатора, окончательное решение о названии улицы еще не принято.

Между тем в индустриальном парке уже имеется улица «ДМГ Мори», названная так в честь одноименного концерна, станкостроительный завод которого также работает на территории «Заволжья».

Олег Градов, Ульяновск