На социальные проекты Туапсе выделено 230 тыс. рублей

Некоммерческие организации Туапсе на реализацию заявленных проектов получили субсидии из городского бюджета, сумма составила 230 тыс. руб.

Конкурс проводился по направлениям в сферах социальной адаптации, защиты прав и интересов инвалидов и их семей, организации молодежных культурно-досуговых и спортивных мероприятий, участии граждан в охране общественного порядка, повышения культурного и творческого уровня молодежи.

По итогам конкурса субсидии получили Туапсинское казачье общество, местное отделение Всероссийского общества слепых, общественная организация жителей с нарушениями слуха, АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта», молодежная организация «Наш век».

Елена Рыжкова