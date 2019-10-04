Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о фестивале «Трансформаторы. Практика будущего» и о темах, которые на нем обсуждали.

В течение трех дней в последний уикенд сентября в городе Тула в творческом индустриальном кластере «Октава» проходил второй фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Почему «трансформаторы», думаю, понятно. Речь на мероприятиях фестиваля — на воркшопах, лекциях и публичных интервью, авторских экскурсиях и дискуссиях — шла о преобразовании. Трансформации современного языка и современного театра, регионального центра, даже собственного бизнеса. Цифры такие: 40 публичных занятий и три концерта ультрамодных рэперских групп, выступления 50 экспертов в области технологий и медиа, урбанистики и дизайна, искусства и театра.

Вот, что рассказала руководитель креативной рабочей группы кластера «Октава» Ольга Пивень: «Откуда родилась идея создания творческого индустриального кластера “Октава”? Тула — это один из ключевых промышленных регионов, в котором сосредоточено большое количество творческой молодежи, у которой много идей, большой творческий потенциал. Поэтому формирование этой позитивной повестки и созидательного досуга — это как раз то, что может помочь молодому человеку в какой-то критический момент принять решение — уехать либо остаться в своем родном регионе и развивать его локально».

Тула. Центр города сейчас активно преображается прямо на глазах: Казанская набережная перед Кремлем превратилась в ярко освещенную крайне популярную площадку с дорожками и скамейками. Крупный фуд-кластер, пешеходный променад с домиками XIX века и «романтическим» именем «улица Металлистов». И, конечно, «Октава» — с Музеем станка, с выставочным залом, где сейчас открыта эффектная экспозиция группы Electroboutique. С новенькой шикарно оборудованной студией звукозаписи Oktava Lab, с дискуссионными площадками, с концертным open air.

Главным результатом второго фестиваля, наверное, стоит считать состоявшуюся питчинг-сессию с названием «Для Тулы с любовью», где были презентованы десять конкретно привязанных к городским улицам проектов трансформации общественной среды. А я выступил здесь вместе с молодым театральным режиссером Талгатом Баталовым в рамках публичного интервью; мы рассуждали о документальном театре, о современном языке, говорили о постановках Талгата в Театре.doc, Театре Наций и Центре Мейерхольда, о состоянии театра в его родном Ташкенте.