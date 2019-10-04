Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как японский бренд вышел на рынок автомобилей класса люкс.

На фоне вековых юбилеев европейских автомобильных марок 30 лет бренду Lexus — не срок. Однако день рождения японская компания отпраздновала изобретательно и стильно. Местом для торжеств была выбрана Коста-Рика — «рай на земле», страна почти с японской продолжительностью жизни, отменившая в 1948 году регулярную армию и добывающая электричество только из возобновляемых источников. Как считают аналитики британского центра The New Economic Foundation, в Коста-Рике проживает самое довольное жизнью, читай: счастливое, население в мире. И в этом есть определенная метафора для Lexus.

Родился бренд не в Японии, а в США. На тот момент американцы, фактически придумавшие все известные автомобильные luxury features, собственноручно из люкса удалились. Из крупных игроков на рынке остались Mercedes-Benz и BMW. В Toyota Motor Corporation решили перестать с таким положением дел мириться и разработать первый японский автомобиль класса люкс. Понятно, что проектирование такой машины,— это вопрос баланса. Большой двигатель — громкий двигатель, быстрая машина — непрактичная машина и так далее. Даже с названием было непросто. Придумать его доверили знаменитому рекламному агентству Saatchi & Saatchi. В один момент чуть было не остановились на слове Alexis, но, слава богу, после нескольких манипуляций с буквами появился Lexus.

Для мирового автомобильного рынка это стало действительно событием. Японцы не только создали автомобиль, изменивший расклад в премиальном секторе, но и первыми стали продавать LS 400, словно драгоценности, в роскошных салонах с дизайнерской мебелью. А секрет, по мнению старожилов марки, прост. Как вспомнил на юбилейном мероприятии Коджи Сато, исполнительный вице-президент глобального бизнеса Lexus, «мой босс Акио Тойода никогда не говорил: “Продавай больше автомобилей”. Он говорил: “Добейся улыбок на лицах клиентов”». Думаю, что вот именно поэтому местом, в котором автомобильный бренд отметил свое 30-летие, стала Коста-Рика — там все время все улыбаются.