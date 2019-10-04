Центры поддержки предпринимательства получат более 11 млн рублей на техобеспечение

Более 11 млн. рублей выделено на техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Более 11 млн. рублей выделено на техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидии продлится до 15 октября 2019 года. Об этом сообщил ЪФМ начальник управления развития гражданской промышленности Минпромторга региона Владимир Балакин. По его словам, средства выделяются из областного бюджета. Участвовать в конкурсном отборе на получение субсидии могут бюджеты муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Напомним, что центр «Мой бизнес» планируется открыть в технопарке «Анкудиновка» в октябре 2019 года. В восемнадцати муниципалитетах до конца года появятся окна «Мой бизнес». Одной из основных задач центра и окон «Мой бизнес» будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление всех, необходимых для ведения бизнеса, госуслуг.