Бизнесмен из Башкирии подозревает таможенников в попытке рейдерского захвата

Сегодня на заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрели жалобу директора туймазинского ООО «РиаПласт» Рината Шайдуллина на необоснованное уголовное преследование. В июне Башкортостанская таможня возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. «г», ч. 2 ст. 194 УК РФ). Адвокат предпринимателя Ильдар Файзуллин, сообщил, что летом 2018 года «РиаПласт» приобрел в Китае за 38 млн руб. линию для производства линейноориентированной полипропиленовой нити. Так как аналогичное оборудование на территории России не производится, то согласно постановлению правительства России №372 «Об утверждении перечня технологического оборудования…» оно не подлежало обложению НДС.

В мае текущего года Башкортостанская таможня пришла к выводу, что оборудование было классифицировано неверно, а «РиаПласт» обязан заплатить НДС в размере 18%. После возбуждения уголовного дела, отметил адвокат, предприятие погасило требуемую сумму — 7,12 млн руб., чтобы избежать ареста счетов, а решение таможенной службы о начислении налога оспаривает в арбитражном суде Башкирии.

Совладелец компании (владеет 70%) Марат Шайдуллин заявил, что уголовное дело было возбуждено после того, как он отказался включить в состав соучредителей третье лицо. Сотрудники таможни склоняли ввести в состав учредителей «нашего товарища», имя которого Марат Шайдуллин не назвал, отметив, что готов дать эту информацию сотрудникам УФСБ.

Участники заседания решили обратиться с предложением расследовать уголовное дело с учетом мнения экспертов и будущего решения арбитражного суда.

ООО «РиаПласт» зарегистрировано в мае 2011 года в селе Тюменяк Туймазинского района. Уставный капитал — 55,3 тыс. руб. Компания специализируется на производстве мягких контейнеров. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании являются Марат и Ринат Шайдуллины.

Булат Баширов