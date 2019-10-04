Игрока «Рубина» впервые за год вызвали в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в национальную команду игрока казанского «Рубина» Павла Могилевца. Также вызов получил футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев, передает пресс-служба Российского футбольного союза. В последний раз игроки «Рубина» попадали в сборную год назад.

Футболисты вызваны в сборную из-за того, что травмы получили полузащитники национальной команды Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Роман Зобнин из «Спартака». Павел Могилевец и Владислав Игнатьев примут участие в подготовке сборной России к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром. Подготовка начнется 6 октября на базе сборной России в Новогорске.

Ранее сообщалось, что у Станислава Черчесова возник конфликт с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым на почве того, что казанский клуб не выплачивал долги ушедшим игрокам. Однако, сам главный тренер сборной России эту информацию опроверг.

"Ъ-Казань"