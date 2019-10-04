У Павла Мамаева в ФК «Ростов» «все супер»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев провел свою первую тренировку в составе клуба «Ростов», информация об этом размещена на сайте спортивной организации. Перед ее началом полузащитник рассказал, как его приняли в команде.

«Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними», - рассказал Павел Мамаев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань“, 31-летний полузащитник «Краснодара», подписал двухгодичный контракт с возможностью продления еще на один сезон с клубом «Ростов» в сентябре. Играть он будет под десятым номером. Напомним, что на свободу он вышел утром 17 сентября по УДО вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным.

За время, проведенное в «Краснодаре» (последние четыре сезона), Павел Мамаев забил 35 мячей в 146 матчах. Является обладателем Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Андрей Ульченко