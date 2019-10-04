В Ульяновской области выросло число уклонистов от армии

27 уголовных дел в отношении жителей региона, уклоняющихся от военной службы было возбуждено и передано в суд в Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года - в полтора раза больше, чем за весь 2018 год. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области. Многим обвиняемым в уклонении от прохождения военной службы (ч.1 ст. 328 УК РФ, наказание от штрафа до 200 тыс. руб. до двух лет лишения свободы) приговоры уже вынесены. «Большинство из них, кто признал свою вину и даже успели во время следствия успели пройти медкомиссию, отделались штрафом. После приговора все они все равно будут направлены в соответствующие воинские подразделения для прохождения военной службы», - пояснили “Ъ” в СУ СКР. С чем связан такой значительный рост уклонистов, в СУ СКР объяснить не смогли.

Сергей Титов, Ульяновск