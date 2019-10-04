Определен размер финансирования ГБУ «Центр расчетов в сфере ЖКХ Пермского края»

На содержание создаваемого ГБУ «Центр расчетов в сфере ЖКХ Пермского края» направят 163 млн руб. Как сообщает «Новый компаньон», такие цифры приводятся в проекте бюджета на 2020–2022 годы. Новое учреждение автоматизирует процессы расчета начислений в сфере ЖКХ и формирования единых платежных документов. Сроки образования учреждения пока не известны.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что краевое минзакупок объявило открытый конкурс на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы «Единый информационно-расчетный центр жилищно-коммунальных услуг Пермского края». Система должна автоматизировать сбор, обработку и хранение информации в сфере ЖКХ, а также расчет оплаты за содержание жилья, услуги по управлению многоквартирным домом, ремонт, расход воды и электричества, за тепло и прочее. Стоимость контракта определена в 120 млн руб. Однако проведение конкурса было приостановлено.