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Лесопромышленный кластер Ленобласти получит господдержку

Лесопромышленный кластер Ленинградской области получит меры господдержки при реализации инвестпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках кластера три компании — ООО «Лидер», ООО «Картон-Плюс Северо-Запад» и ЗАО «Фиро-О» реализуют проект по расширению производства мебели для IKEA стоимостью 163 млн руб. Кроме того, о планах по модернизации производства заявили ОАО «Лесплитинвест», АО «Бумажная фабрика «Коммунар», АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург».

Всего в кластер входят 10 производственных компаний. К 2023 году увеличение объема выручки участников кластера составит более 20%.

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