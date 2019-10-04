Лесопромышленный кластер Ленобласти получит господдержку

Лесопромышленный кластер Ленинградской области получит меры господдержки при реализации инвестпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках кластера три компании — ООО «Лидер», ООО «Картон-Плюс Северо-Запад» и ЗАО «Фиро-О» реализуют проект по расширению производства мебели для IKEA стоимостью 163 млн руб. Кроме того, о планах по модернизации производства заявили ОАО «Лесплитинвест», АО «Бумажная фабрика «Коммунар», АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург».

Всего в кластер входят 10 производственных компаний. К 2023 году увеличение объема выручки участников кластера составит более 20%.