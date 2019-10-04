ЦОДД предупредил о пробках накануне выходных

В преддверии выходных на выезде из Москвы возможны пробки, сообщает «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Как отметили в ведомстве, вечерний час пик в пятницу окажется продолжительным. Затруднения в движении начнутся в 15 часов дня и продолжатся как минимум до 20 часов вечера.

«В течение дня в Москве возможны кратковременные дожди. Осложнит движение в городе и количество машин — традиционно по пятницам на дорогах их больше, чем в другие будние дни. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности. Вместе с тем, в городе еще не закончены строительные работы на основных магистралях города. Мы ожидаем в вечерние часы пик загруженность дорог до 8-9 баллов», — отметили в ЦОДД.

В ЦОДД ожидают серьезные заторы на МКАД, ТТК и вылетных магистралях в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамском шоссе, Профсоюзной улице, Волгоградском и Ленинградском проспектах.