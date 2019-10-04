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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Копосовской пойме могут запретить строить жилье

Территорию в 700 гектаров вернут в категории земель рекреационного назначения.

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Таков главный итог встречи заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с защитниками Волжской поймы.


Территорию площадью 700 гектаров, примыкающую к памятнику природы Копосовской дубраве, вернут из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функции. Таков главный итог встречи заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с защитниками Волжской поймы, о котором сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе разговора эксперты представили результаты исследований биологического разнообразия Волжской поймы, рассказали о ее ландшафтных и гидрологических особенностях. По итогам состоявшегося обсуждения Сергей Морозов поручил департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области изменить зонирование 100 га Волжской поймы, примыкающих к Копосовской дубраве, вернув эти земли в зону рекреационной и спортивной функции.

Однако член Общественной палаты Нижнего Новгорода, председатель Совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов оценивает эти решения как предварительные и указывает на предстоящую большую работу

Свою позицию высказали на встрече и представители организаций, планировавших освоение данной территории. Это ООО «Нерудресурс-52», получившее лицензию Федерального агентства по недропользованию РФ на разработку песчаного карьера, и одному из ведущих нижегородских застройщиков ООО «Жилстрой-НН», которому принадлежат несколько участков в Волжской пойме. Сергей Морозов посоветовал этим организациям провести общественные обсуждения и выяснить мнение жителей о проектах.

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