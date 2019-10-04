04 октября, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пешеходный мост на Карла Маркса в Екатеринбурге открылся после реконструкции

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Пешеходный мост на Карла Маркса открылся после реконструкции

На улице Карла Маркса в Екатеринбурге открылся пешеходный мост, который был закрыт с осени прошлого года из-за реконструкции набережной Исети между улицами Малышева и Куйбышева. С моста уже убрали металлические листы, в мэрии подтвердили, что все работы завершены.

Официально мост и благоустроенная набережная будут открыты в понедельник, 7 октября, сообщили в мэрии.

Концепция благоустройства всей набережной от улицы Малышева до ЦПКиО была разработана КБ «Стрелка». Стоимость муниципального контракта составила более 170 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя