Суд поддержал позицию УФАС о нарушениях при закупках оборудования для УДС «Молот»

Пермское УФАС России возбудило административное производство в отношении ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано с нарушениями закона «О защите конкуренции» при проведении закупок на поставку и монтаж светового оборудования на фасад УДС «Молот».

По мнению специалистов УФАС, все шесть договоров на общую сумму 2,5 млн руб. являются единой, искусственно раздробленной закупкой, поскольку направлены на достижение одной цели — поставку и монтаж неона на фасад УДС «Молот». ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» не согласилось с позицией УФАС и обжаловало предписание об устранении нарушений в суде.

Точку в судебных разбирательствах поставил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, признавший правоту УФАС. После вступления решения в законную силу УФАС и начал расследование. Должностные лица, допустившие нарушение антимонопольного законодательства, будут привлечены к ответственности. Им грозят штрафы в размере от 15 тыс. руб.