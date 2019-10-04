Налогоплательщики Новороссийска заплатили в бюджет края 29,9 млрд рублей

За девять месяцев 2019 года налогоплательщики Новороссийска перечислили в консолидированный бюджет края более 29,9 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации города - героя, поступления увеличены на 133,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам исполнения годовых бюджетных назначений Новороссийск занимает второе место среди 44 муниципальных образований края и составляет 92,9%.

В городской бюджет поступило 3 млрд 677 млн руб. налоговых и неналоговых доходов. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,4 %.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 3 млрд 218 млн руб., что составляет 87,5 % от общего объема полученных доходов.

Увеличены поступления городского бюджета на 602 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Елена Рыжкова