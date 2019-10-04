Власти Татарстана рассчитывают увеличить турпоток к 2025 году до 5 млн человек

В Татарстане к 2025 году рассчитывают увеличит турпоток в республику до 5 млн человек. Об этом рассказал глава госкомитета региона по туризму Сергей Иванов, сообщается на сайте правительства республики.

По его словам, за год власти Татарстана ожидают порядка 3,7 млн туристов, что на 8,8% больше прошлогодних показателей. В основном туристы посещают такие объекты, как Казанский Кремль, древний город Болгар и Успенский собор на острове-граде Свияжск которые. Все объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Господин Иванов добавил, что за последние девять лет турпоток в Болгар вырос в 11 раз, в Свияжск – в 50. Это произошло за счет работ по восстановлению города и острова. Каждый год эти объекты посещают 500 тыс. туристов.

"Ъ-Казань"