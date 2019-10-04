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Приставам пришлось привлечь силовиков, чтобы закрыть «Уралбройлер»

Судебным приставам пришлось привлечь группу быстрого реагирования, чтобы попасть на завод «Уралбройлер» (Аргаяшский район, входит в группу компаний «Здоровая ферма») и исполнить решение суда о приостановке его работы, сообщает Znak.com. После вмешательства вооруженных людей руководство согласилось закрыть предприятие на 90 суток.

Решение о приостановлении деятельности «Уралбройлера» на 90 суток принял Аргаяшский районный суд по делу об административном наказании компании за загрязнение водного объекта — местного болота — сточными водами. Нарушения были выявлены управлением Росприроднадзора по Челябинской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к ЗАО «Уралбройлер» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, в размере 962,6 млн руб. Ответчик обязан возместить ущерб путем восстановления плодородного слоя почвы, нарушенного при несанкционированном размещении отходов производства IV класса опасности, говорится в резолютивной части решения суда.

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