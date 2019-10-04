Вступило в силу решение о запрете разводить форель в озере Тургояк

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Миасского горсуда, запретившего ООО «Золотой пляж» и предпринимателю разводить форель в акватории памятника природы – озера Тургояк. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее с иском о запрете хозяйственной деятельности в акватории водоема в суд обратился Челябинский природоохранный прокурор. В ходе проверки было установлено, что ООО «Золотой пляж» по договору аренды передал гражданину во временное владение и пользование понтон на Тургояке. Арендатор разместил на прилегающей к понтону конструкции садки для содержания форели, что является нарушением требований законодательства в сфере обеспечения режима особо охраняемой природной территории и нарушает интересы РФ и неопределенного круга лиц на благоприятные условия жизнедеятельности, а также может привести к деградации экологической системы озера.

В июле Миасский городской суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Однако ответчики с этим не согласились и обжаловали решение в областном суде. 3 октября апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставил решение без изменения.