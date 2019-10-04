Сочи собрал 83 млн рублей курортного сбора

За девять месяцев 2019 года Сочи собрал 83 млн руб. курортного налога, планируется, что к концу года сумма составит 100 млн руб. Как сообщает пресс-служба администрации города, на средства курортного сбора в следующем году планируется установить спортивные комплексы воркаут. Часть суммы направят на оформление малых декоративных форм и установку цветочных клумб. Кроме того, необходимо благоустроить Приморскую набережную. Стоимость всех работ составит около 60 млн руб. «В начале 2020 года мы объявим дополнительное публичное голосование среди горожан и выясним, на что они считают целесообразным направить ещё 30 млн руб. Сочинцы должны участвовать в обсуждении и принятии решения по реализации курортного сбора», - сказал вице-мэр Сочи Владимир Пушкарёв.

На средства от курортного сбора, собранные в прошлый сезон, в Сочи установят 275 лавочек, 100 теневых навесов и 245 урн, а также 10 туалетных модулей и четыре фотозоны.

Елена Рыжкова