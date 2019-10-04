Кировский аэропорт Победилово вдвое увеличил пассажиропоток за полгода

За полгода кировский аэропорт Победилово перевез 107,7 тыс. пассажиров, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2018 года (51,9 тыс. человек). Как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца 2019 года пассажиропоток должен составить 200 тыс. человек против 128 тыс. в прошлом году.

В зимнем расписании рейсов из Кирова появятся новые рейсы лоукостера «Победа» в Москву и Санкт-Петербург. По словам генерального директора аэропорта Павла Коновалова, авиакомпании рассматривают возможность открытия рейсов в Казань, Самару и Уфу, но при условии субсидирования маршрутов.

Анастасия Еремина