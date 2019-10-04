Рустам Минниханов предложил создать в России министерство туризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов, считает, что в России «назрела необходимость создать министерство туризма». Об этом он заявил на совете при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Функции по реализации госполитики в области туризма сейчас передали Минэкономразвития страны. Господин Минниханов назвал это важным шагом, «подчеркивающим системное понимание на государственном уровне туризма именно как отрасли экономики».

В данный момент, по мнению президента Татарстана, в регионах Поволжского федерального округа существует большой разброс в уровнях и полномочиях органов, которые осуществляют функции госуправления в области туризма. При этом лишь в двух субъектах есть спецорганы исполнительной власти в этой сфере: в Татарстане и Саратовской области. В остальных регионах развитием туризма занимаются многоотраслевые министерства и подведомственные учреждения, которые соседствуют с направлениями в области молодежной политики, спорта, культуры, предпринимательства и экономики.

Напомним, что 1 апреля 2014 года в Татарстане был создан госкомитет по туризму. Главная задача ведомства связана с увеличением турпотока в республику.

"Ъ-Казань"