В Краснодарском крае собрано 165 тысяч тонн винограда

Виноград убран с 15,2 тыс. га, что составляет 70% площадей, занятых под культурой, всего собрано 156 тыс. тонн винной ягоды. Средняя урожайность достигла 108,2 ц/га, это на 6 ц/га выше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации края.

Доля Темрюкского района в собранном урожае составила 126 тыс. тонн. В Анапе получено 13,3 тыс. тонн, в Новороссийске – 11 тыс. тонн. Планируется, что уборка винной ягоды будет завершена в конце месяца.

Сегодня на Кубани выращиванием винограда занимаются 65 хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства. В прошлом году в крае было собрано 210 тыс. тонн винограда, что составило 45% от общероссийского урожая. По оценкам регионального минсельхоза, в текущем году урожай будет не меньше.

Андрей Ульченко