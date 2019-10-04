Бывший начальник воронежского миграционного отдела приговорен к полутора годам колонии

Советский райсуд Воронежа вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции второго отдела полиции по Воронежу Александру Байбакову. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и приговорен к полутора годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. руб., сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2018 года Байбаков получил 30 тыс. руб. за содействие «иностранному гражданину» в получении разрешения на временное проживание. Теперь помимо штрафа и лишения свободы он также на три года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.

Владимир Зоркий