Экс-замначальника курганского МЧС получил 2,5 года колонии за присвоение премий подчиненных

Кетовский районный суд Курганской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по региону, обвиняемого в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий. В качестве наказания суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что бывший замначальника, занимая должность руководителя ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория” по Курганской области» в 2015-2017 годах издавал и подписывал приказы о премировании подчиненных, а впоследствии забирал премии денежные и тратил в личных целях. Всего таким способом он получил более 660 тыс. руб. Кроме того, в марте 2016 года руководитель фиктивно оформил для бухгалтерии документы о проведении ремонта двух служебных автомобилей на общую сумму 70 тыс. руб., которые присвоил впоследствии себе.

В июле 2017 года, занимая должность временно исполняющего обязанности заместителя начальника регионального управления МЧС, он ввел в заблуждение бывших коллег, заставив написать накладную о поступлении на склад офисной бумаги на общую сумму 60 тыс. руб. После чего самостоятельно забрал у поставщика канцтовары и продал неустановленному лицу за 48 тыс. руб.

Суд признал его виновным по трем статьям: ч.3 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст. 160 (присвоение и растрата с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор не вступил в законную силу.