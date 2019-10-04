Сотрудника компании из Ижевска будут судить за получение 550 тыс. рублей по фиктивному договору аренды

Сотрудника ООО «Мечел-Материалы» из Ижевска будут судить за получение компенсации за аренду жилья на сумму почти в 549 тыс. руб. по фиктивному договору. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, с марта 2016 года по март текущего года обвиняемый изготовил фиктивный договор найма жилого помещения и поддельные акты об оказания услуг по этому договору. Затем он представил эти документы по месту работы и получил компенсацию за аренду жилья.