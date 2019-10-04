В Краснодаре демонтировали незаконно установленный ларек

Администрация города добилась возвращения в муниципальную собственность всех земельных участков под незаконно установленными торговыми павильонами. Последний ларек снесли сегодня. По этим строениям было зарегистрировано право собственности как на капитальные строения. «Мы завершаем очередной этап по возвращению городу земельных участков, которые были захвачены под незаконные строения. Теперь земля вернулась в муниципальную собственность, а территория стала общедоступной», — сказал мэр города Евгений Первышов.

Специалисты управления муниципального контроля и правового департамента вели работу по возвращению земельных участков по 33-м адресам, начиная с февраля 2018 года. В суде доказали, что право собственности на земельные участки не могло быть, потому что объекты не капитальные. В результате суд принял решение о признании отсутствующим права собственности. Земельные участки под этими павильонами, по которым завершено оформление права муниципальной собственности, уже нанесены на интерактивную на карту возвращенной горожанам земли.

Елена Рыжкова