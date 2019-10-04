Волгоградские следователи изучают обстоятельства смерти ребенка на борту самолета

Следственное управление СКР по Волгоградской области начало доследственную проверку по факту клинической смерти ребенка на борту самолета, следовавшего по маршруту «Москва — Грозный». Вчера вечером борт совершил экстренную посадку в аэропорту «Гумрак».

Как сообщает СК, по предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. Во время полета девочке стало плохо, самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в Волгограде, из аэропорта ее экстренно госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что девочку везли в Грозный на лечение.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в СУ СКР по Волгоградской области.

Сергей Петунин