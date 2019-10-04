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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Аукцион на ремонт участка трассы Пермь — Екатеринбург объявлен в третий раз

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» в третий раз объявило аукцион на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург на участке Пермь — граница Свердловской области. Как указано в задании, участок, требующий ремонта, расположен на (47+400) — (58+400) км в Пермском крае (от Кукуштана в сторону Кунгура). Протяженность участка — 10 км, ширина проезжей части — 15 м. Работы необходимо завершить до 20 октября 2020 года. Максимальная цена контракта составляет 3,6 млрд руб. Аукцион состоится 21 октября.

Прежние аукционы были признанны несостоявшимися.

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