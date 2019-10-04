Более 1200 жителей стали участниками бесплатного образовательного проекта «Недели бизнеса»

Благодаря нацпроекту «СМП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 4 региональных проектов, утвержденных губернатором, до конца года «прокачать» деловые компетенции смогут жители 36 районов и городов Ростовской области



В рамках деятельности центра «Мой бизнес» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства циклы бесплатных образовательных мероприятий для предпринимателей и тех, кто задумывается о своем деле, до конца года пройдут в Кагальницком, Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Мясниковском, Радионово-Несветайском районах, а также в городах Азове и Батайске. С 7 октября уникальный проект «стартует» в Пролетарском и Сальском районах.

Ранее в проекте «Недели бизнеса», организатором которого выступает АНО «Ростовское региональное агентство предпринимательства» совместно с Министерством экономического развития области, уже приняли участие более 1200 представителей малого и среднего бизнеса Дона, а также граждан, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью.

На ежедневных семинарах, тренингах и мастер-классах эксперты-практики в сфере ведения эффективного бизнеса делятся со слушателями бизнес-кейсами, рассказывают об инструментах государственной поддержки, техниках личной эффективности, теории и практике менеджмента, маркетинга и продаж, разбирают правовые аспекты предпринимательства. Также слушатели получают практические навыки грамотного составления бизнес-плана и понимание специфики бюджетов предприятия и финансовых показателей.

Участие в проекте – бесплатное! Актуальная информация о предстоящих мероприятиях, дате и месте проведения проекта доступна на сайте https://businessweek.ru Для участия необходимо пройти регистрацию.

Добавим, АНО «РРАПП» учреждена Министерством экономического развития Ростовской области. С 2018 года Агентство определено в качестве единого органа управления объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе.