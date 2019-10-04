Глава Кудымкара не прошел конкурсный отбор на должность руководителя территории

Сегодня состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кудымкара. По его итогам, на городской думе будут представлены две кандидатуры: директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович. Действующий глава города Иван Механошин не прошел конкурсный отбор. Окончательное решение по руководителю Кудымкара примут депутаты городской думы. Главой территории станет кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства народных избранников.

Всего на руководящую должность претендовали девять человек: действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин, безработная Татьяна Томилина, директор ОАО «Гостиница „Парма“» Сергей Лунегов, начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов и гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко. Однако позже господин Лунегов и господин Калин отозвали свои кандидатуры, а госпожа Томилина была не допущена к конкурсу из-за отсутствия справки о судимости.