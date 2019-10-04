Красноярский минлесхоз прокомментировал задержание экс-главы лесничества

В министерстве лесного хозяйства Красноряского края сообщили, что расторгли трудовой договор с руководителем Ачинского лесничества Игорем Трикманом еще в апреле этого года. Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали депутата Ачинского райсовета Красноярского края Игоря Трикмана по подозрению в незаконной вырубке леса на сумму 7,2 млн руб.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Алексея Большакова, договор с Игорем Трикманом был расторгнут после проверок информации по жалобам о незаконной рубке леса. Результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. «Если информация о подобных нарушениях будет поступать, решения о прекращении трудовых отношений с такими руководителями будут приниматься незамедлительно. Это системная работа, а не разовая акция. Мы проверяем всю информацию, в том числе и ту, которая поступает от населения»,— сказал Алексей Большаков.

Напомним, в конце сентября на совещании в Красноярске Генпрокурор России Юрий Чайка назвал одной из основных проблем лесной отрасли незаконные вырубки лесов, которые совершаются в регионах «при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий». Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло тогда сообщил, что ущерб от незаконных вырубок в Сибири оценивается экспертами в 6 млрд руб. в год.

О совещании читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Генпрокурор выходит на лесоповал»

Оксана Павлова